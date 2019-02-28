Голодавшего в греческой тюрьме «российского хакера» перевели в клинику после обращения российского омбудсмена

Россиянина Александра Винника, которого по подозрению в совершении киберпреступлений требуют выдать США и Франция, отправили в клинику, где ему помогут выйти из голодовки, объявленной три месяца назад. В греческой тюрьме таких специалистов не оказалось.

«Только что нам сообщили, что Винника перевели в специализированную больницу, где есть квалифицированные врачи. Сейчас едем узнавать подробности и выяснять, каково состояние Александра», – цитирует 28 февраля заявление его адвоката Тимофея Мусатова ТАСС.

Гражданин России, которого в США подозревают в отмывании 4 млрд долларов, согласился начать принимать пищу и допустить к себе медиков 21 февраля после посещения уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Однако в греческой тюрьме помощи ему оказать не смогли. Омбудсмену пришлось обратиться к министру юстиции, транспарентности и прав человека Греции Михалису Калогиру, главе минздрава этой республики Андреасу Ксантосу и греческому омбудсмену Андреасу Поттакису с просьбой поучаствовать в судьбе Винника.

Напомним, что греки задержали Винника 25 июля 2017 года по запросу США. Они никак не могут решить, кому выдать «хакера» — России, США или теперь Франции. В Америке Винника обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию.

В России Винника заочно арестовали по делу о мошенничестве 11 августа 2017-го. Видимо, он пытается всеми силами добиться выдачи именно в Россию. Ранее Верховный суд Греции постановил, что передавать злоумышленника надо американцам.