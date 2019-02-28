Ростуризм рекомендует уточнять время вылетов в Юго-Восточную Азию

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном и маршрутов через Китай и Индию информирует, что в настоящее время рейсы выполняются по альтернативным маршрутам с изменением по времени, и рекомендует туристам перед вылетом уточнять актуальную информацию о времени вылета рейсов у туроператов и авиакомпаний, сообщает пресс-служба ведомства 28 февраля.

"Ростуризм рекомендует туристам перед вылетом уточнять актуальную информацию о времени вылета рейсов у туроператов и авиакомпаний, которые обязаны информировать об изменении в расписаниях полетов", – информируют в ведомстве.

"Федеральное агентство по туризму в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном и маршрутам через Китай и Индию информирует, что в настоящее время рейсы выполняются по альтернативным маршрутам через Оман и Иран. Продолжительность полета увеличена в среднем на полтора-два часа. Рейсы выполняются без промежуточных посадок", – также говорится в сообщении.

В Ростуризме уточнили, что задержанные 27 февраля рейсы вылетели в пункты назначения и доставили туристов к месту отдыха, на период ожидания в соответствии с законодательством РФ пассажирам было предложено размещение в отелях и питание. Пассажирам рейсов Thai Airways, отмененных 27 и 28 февраля, по информации авиакомпании, также предложено размещение в гостиницах и альтернативные варианты вылета. Рейс из Бангкока в Москву вылетел с опозданием 28 февраля.

Накануне пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Представители ряда российских перевозчиков начали менять маршруты полетов из-за закрытия воздушного пространства Пакистана, борт из Петербурга в Краби был вынужден вернуться в Россию, развернувшись у Самарканда.