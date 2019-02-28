Subaru объявила самый большой отзыв в своей истории: 2,2 млн машин, боящихся чистящих средств

Японская компания Subaru объявила об отзыве 2,2 миллиона кроссоверов и внедорожников по всему миру. Его уже назвали самой большой сервисной кампанией за всю историю марки.

Как сообщает 28 февраля Channel NewsAsia, причиной отзыва стал сбой в работе стоп-сигналов, который также может повлиять и на запуск двигателя. Некоторая химия, включая чистящие средства, может проникать через корпус выключателя стоп-сигналов, из-за чего они могут не загореться при торможении. Кроме того, неполадка может также привести к проблемам при запуске двигателя.

Под отзыв попали автомобили Subaru Forester 2014—2016 модельных лет, 4-дверные WRX 2011—2014 модельных лет, Impreza 2008—2016 годов и Subaru XV 2012—2017 модельных лет. Компания отзовет 306 728 Impreza и Forester в Японии, а остальные 1,96 миллиона машин – в Северной Америке и других регионах. Коснется ли сервисная кампания России, пока не сообщается.

По числу автомобилей это самый крупный отзыв Subaru. Финансово же, по данным газеты Nikkei, он обойдется примерно в 10 миллиардов иен (почти 6 миллиардов рублей). В компании заявили, что ни одного несчастного случая, связанного с этим дефектом, зарегистрировано не было.