Австрия намерена добиться выхода Великобритании из ЕС до мая

Австрийский канцлер убежден в том, что в преддверии майских выборов в Европарламент нужно окончательно решить вопрос о Brexit.

«Участие в выборах в Европейский парламент страны, которая хочет покинуть ЕС, было бы более чем абсурдным», – заявил 28 февраля Себастьян Курц на встрече с переговорщиком ЕС Мишель Барнье.

По его словам, «целью должна быть организация Brexit до выборов». Ранее он настаивал на реформировании союза, для которого необходимо решить вопрос с членством Великобритании.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что европейцы отказываются пересматривать условия выхода королевства из союза, однако ЕС готов дать британцам отсрочку.