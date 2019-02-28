Австрия намерена добиться выхода Великобритании из ЕС до мая
Австрийский канцлер убежден в том, что в преддверии майских выборов в Европарламент нужно окончательно решить вопрос о Brexit.
«Участие в выборах в Европейский парламент страны, которая хочет покинуть ЕС, было бы более чем абсурдным», – заявил 28 февраля Себастьян Курц на встрече с переговорщиком ЕС Мишель Барнье.
По его словам, «целью должна быть организация Brexit до выборов». Ранее он настаивал на реформировании союза, для которого необходимо решить вопрос с членством Великобритании.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что европейцы отказываются пересматривать условия выхода королевства из союза, однако ЕС готов дать британцам отсрочку.
Справка:
Камнем преткновения между Соединенным Королевством и Европейским союзом остается положение об особом таможенно-пограничном режиме в Северной Ирландии. Парламент Великобритании требует от премьера отказаться от использования соглашения, тогда как Брюссель не готов пересматривать его положения. Мэй заверила, что выход из союза запланирован на 29 марта. При этом если Великобритании не удастся согласовать все условия выхода, то страна покинет ЕС без соглашения. Более 50% жителей Великобритании выступают за продление срока выхода страны из Европейского союза. Глава Евросовета Дональд Туск заявил о целесообразности переноса brexit, так как в самой Великобритании нет консенсуса по этому вопросу.