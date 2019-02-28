Кокорина в СИЗО смогут обследовать врачи «Зенита»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, который четвертый месяц пребывает под арестом в СИЗО-2 «Бутырка», получил возможность пройти медобследование у врачей петербургской команды.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву, для этого нужно, чтобы «Зенит» обратился в Федеральную службу исполнения наказаний, назвав фамилию, имя и отчество специалиста, который придет к спортсмену.

«Александру об этом сообщили, и думаю, что он через своего адвоката передаст информацию кому надо. Теперь слово за «Зенитом», – подчеркнула Потяева.

Обследование может пройти в стенах «Бутырки». По словам уполномоченного, там есть хорошая медицинская часть. Если же появится необходимость для дополнительных действий, тогда будут принимать отдельное решение.

Напомним, Кокорин в марте 2018 года перенес операцию на колене. Адвокат нападающего Татьяна Стукалова ранее сообщила, что у футболиста «Зенита» в СИЗО болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки. По ее словам, если футболист не будет разрабатывать травмированное колено по несколько часов в день, дело может дойти до замены сустава. Ранее сообщалось, что Кокорину, находящемуся в "Бутырке", после жалоб на боль в травмированном колене проведут медицинское обследование.