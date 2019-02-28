Кокорина в СИЗО смогут обследовать врачи «Зенита»
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, который четвертый месяц пребывает под арестом в СИЗО-2 «Бутырка», получил возможность пройти медобследование у врачей петербургской команды.
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву, для этого нужно, чтобы «Зенит» обратился в Федеральную службу исполнения наказаний, назвав фамилию, имя и отчество специалиста, который придет к спортсмену.
«Александру об этом сообщили, и думаю, что он через своего адвоката передаст информацию кому надо. Теперь слово за «Зенитом», – подчеркнула Потяева.
Обследование может пройти в стенах «Бутырки». По словам уполномоченного, там есть хорошая медицинская часть. Если же появится необходимость для дополнительных действий, тогда будут принимать отдельное решение.
Напомним, Кокорин в марте 2018 года перенес операцию на колене. Адвокат нападающего Татьяна Стукалова ранее сообщила, что у футболиста «Зенита» в СИЗО болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки. По ее словам, если футболист не будет разрабатывать травмированное колено по несколько часов в день, дело может дойти до замены сустава. Ранее сообщалось, что Кокорину, находящемуся в "Бутырке", после жалоб на боль в травмированном колене проведут медицинское обследование.
Справка:
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы "Пекин" напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.