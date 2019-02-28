Главой Минвод вновь стал чиновник, чьей отставки добивалась прокуратура

Совет депутатов Минераловодского городского округа (Ставропольский край) на внеочередном заседании избрал главой муниципалитета Сергея Перцева, сообщает пресс-служба администрации округа 28 февраля.

"Решением большинства депутатов Совета главой Минераловодского городского округа стал Перцев. За его кандидатуру был отдан 31 голос из 35 возможных", – говорится в сообщении.

Перцев ранее был избран главой Минераловодского городского округа в 2015 году. Прокуратура несколько лет добивалась его отставки через суд, заявляя о его недостоверных сведениях в декларации о доходах, о трудоустройстве родственников, доказывая в суде недействительность протокола о его избрании.

В декабре 2017 года Перцев уходил в отставку по собственному желанию, однако в апреле 2018 года он победил в муниципальном конкурсе и был избран главой Минераловодского округа на ближайшие пять лет. В декабре прошлого года депутаты городского Совета Минеральных Вод вновь приняли отставку Перцева.