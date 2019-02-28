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Власть
28.02.2019 17:09
Печать

«Фиаско Трампа на высшем уровне». Мировые СМИ оценили саммит США - Северная Корея

Вторые в истории переговоры между американским и северокорейским лидерами не принесли желаемых результатов для США. Это признают как на родине Трампа, так и в других странах.

В Америке журналисты отмечают, что фактически президент возвращается домой с пустыми руками. «Саммит президента Дональда Трампа в Ханое с Ким Чен Ыном, призванный продемонстрировать, что его дипломатическая афера с Северной Кореей работает, вместо этого закончился без совместного соглашения после того, как Ким настоял на отмене всех санкций США», – сообщает 28 февраля CNN.

При этом The New York Times соглашается с президентом, который решил завершить саммит досрочно и не принимать условия северокорейского лидера.

В Европе СМИ посчитали, что встреча в Ханое стала поражением в первую очередь для американской стороны.

«Фиаско на высшем уровне: Дональд Трамп преждевременно покинул Ханой – ни мирного договора, ни совместной пресс-конференции, ни обеда», – отмечает крупнейшая газета Германии Bild.

«Встреча на высшем уровне между Ким Чен Ыном и Трампом во Вьетнаме сегодня закончилась неудачей. <...> Резкая отмена торжественного обеда и церемонии подписания совместного заявления являются неудачей для президента», – уверено  британское издание The Times, которое посчитало, что единственное, чего добились лидеры, – это «расплывчатое заявление о благих намерениях».

«Президент Соединенных Штатов надеялся сохранить и усилить импульс, начало которому было положено восемь месяцев назад в Сингапуре во время его первой встречи с Ким Чен Ыном. Эта надежда закончилась сильным разочарованием», – констатирует французская газета Le Monde.

Справка:

Назначенный на самый конец февраля саммит Трампа и Ына в Ханое стал уже вторым. Переговоры между американским и северокорейским лидерами закончились досрочно, так как Америка не готова пойти на полное снятие санкций с республики. Президент США подчеркнул, что именно это стало краеугольным камнем. Однако, по его словам, «Ким Чен Ын был готов идти на уступки». Так, американский лидер заверил, что ему удалось добиться того, что ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет Северная Корея больше проводить не будет.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. В ходе него американский лидер Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын подписали документ, предусматривающий со стороны КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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