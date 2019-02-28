«Фиаско Трампа на высшем уровне». Мировые СМИ оценили саммит США - Северная Корея

Вторые в истории переговоры между американским и северокорейским лидерами не принесли желаемых результатов для США. Это признают как на родине Трампа, так и в других странах.

В Америке журналисты отмечают, что фактически президент возвращается домой с пустыми руками. «Саммит президента Дональда Трампа в Ханое с Ким Чен Ыном, призванный продемонстрировать, что его дипломатическая афера с Северной Кореей работает, вместо этого закончился без совместного соглашения после того, как Ким настоял на отмене всех санкций США», – сообщает 28 февраля CNN.

При этом The New York Times соглашается с президентом, который решил завершить саммит досрочно и не принимать условия северокорейского лидера.

В Европе СМИ посчитали, что встреча в Ханое стала поражением в первую очередь для американской стороны.

«Фиаско на высшем уровне: Дональд Трамп преждевременно покинул Ханой – ни мирного договора, ни совместной пресс-конференции, ни обеда», – отмечает крупнейшая газета Германии Bild.

«Встреча на высшем уровне между Ким Чен Ыном и Трампом во Вьетнаме сегодня закончилась неудачей. <...> Резкая отмена торжественного обеда и церемонии подписания совместного заявления являются неудачей для президента», – уверено британское издание The Times, которое посчитало, что единственное, чего добились лидеры, – это «расплывчатое заявление о благих намерениях».

«Президент Соединенных Штатов надеялся сохранить и усилить импульс, начало которому было положено восемь месяцев назад в Сингапуре во время его первой встречи с Ким Чен Ыном. Эта надежда закончилась сильным разочарованием», – констатирует французская газета Le Monde.