Скандал в благородном собрании. Дому офицеров припомнили 10 млн и репутацию Шойгу

Силовики постучались в Дом офицеров на Литейном проспекте. Там, где должны были осваивать культурные ценности, бесплатно сдавали помещения в аренду.

Александр Николаев/Интерпресс

«Я не в курсе никаких обысков и вообще не на работе», – так ответила директор «Дома офицеров» Наталья Богатырева на полуденный звонок корреспондента «Фонтанки». Женщина не лукавила. На Литейном, 20 ее действительно не было. Утром 28 февраля Богатырева принимала гостей у себя дома. Параллельно обыски шли в квартире бухгалтера учреждения Татьяны Скоробогатовой, а также в офисе ООО «Бухгалтерия ПрофЭксперт» на Моховой улице. Главным же объектом внимания был ФГБУ «Дом офицеров Западного военного округа». В операции были задействованы силы Военного следственного управления по ЗВО, Федеральной службы безопасности и Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным «Фонтанки», уголовное дело возбуждено в отношении Натальи Богатыревой, следствие вменяет две статьи: ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Если коротко, речь идет о том, что помещения дома на Литейном сдавались в аренду бесплатно.

В оперативном управлении Дома офицеров находится 15,5 тысяч квадратных метров. С ноября 2015-го по март 2018-го ООО «Русский строительный дом» («РСД») занимало там 160 квадратов, а в течение весны — 115. При этом ни копейки на лицевой счет Дома офицеров за это время не было перечислено. По подсчетам следователей, которые отталкивались от рыночной цены, если бы соблюдался законный порядок, компания должна была бы заплатить не менее 6,4 млн рублей. На Литейном раньше располагалось Офицерское собрание армии и флота, так что неудивительно, что от финансовых потерь следствие плавно переходит к вопросам чести: дискредитации, подрыва авторитета командования Западного военного округа и, ни много ни мало, руководства Минобороны.

Что понимать под соблюдением законного порядка — вопрос. По информации «Фонтанки», следственные органы опираются на приказ Департамента имущественных отношений Минобороны от 2016 года. Согласно ему, если уж принято решение о сдаче имущества в аренду, учреждение должно оценить рыночную стоимость и по согласованию с департаментом провести торги на право заключения договора. Отметим справедливости ради, что относится приказ к казенным учреждениям, а «Дом офицеров» уже лет пять как бюджетное.

В Гражданском кодексе говорится, что «бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться... недвижимым имуществом» и может «осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано». Устав «Дома офицеров» говорит, что эта цель – «оказание услуг в целях обеспечения реализации… полномочий Министерства обороны РФ в сфере культурно-досуговой и социальной деятельности».

Утверждение о том, что никаких денег на счет Дома офицеров не поступало, требует уточнений: поступали, но ненадолго. Следствие считает, что таким образом Богатырева пыталась придать видимость законности своим действиям. Схему правоохранительные органы, по данным «Фонтанки», видят в следующем: в ноябре 2015 года Богатырева заключила притворный договор об оказании услуг с гендиректором «РСД» Андреем Чернюком, который действовал по указанию собственника компании Михаила Сорокина.

К концу года в счет оплаты услуг было переведено 100 тысяч рублей. Однако вскоре Сорокин, якобы по предложению Богатыревой, отправил письмо о том, что платежи проведены ошибочно. В управление финансового казначейства по Петербургу пошли заявки на возврат средств, что и было исполнено.

Как уточняет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, помимо странной аренды следствие заинтересовалось культурно-массовыми мероприятиями «с участием работников учреждения в целях извлечения личной прибыли». Так что общий незаконный доход, по предварительным подсчетам, составляет 10 млн рублей.

Связаться с Чернюком или Сорокиным не удалось, по оставленному телефону они не перезвонили. Само ООО «РСД» зарегистрировано в 2014 году, занимается сооружением к каркасных конструкций, домов и коттеджей, отделкой и производством лесопильных материалов. Выручка за 2017 год превысила 100 млн рублей, прибыль составила около миллиона. Кроме «РСД», Михаилу Сорокину, согласно СПАРК, принадлежит ООО «Прогресс»: именно оно по контракту с ГУП «Ленводхоз» когда-то реконструировало пруд с фонтаном «Нептун» в Петергофе.

«Дом офицеров ЗВО» как учреждение культуры создан в 2006 году, зданию в прошлом году исполнилось 120 лет. Сейчас там расположены Музей истории войск Ленинградского военного округа, библиотека с читальным залом, шахматный клуб, выставочный зал, бильярдная, курсы иностранных языков, детские танцевальные и вокальные класс, хор ветеранов Великой Отечественной войны. Большой зал отдан под концерты, спектакли, конкурсы и фестивали, 23 февраля там, например, выступал Денис Клявер. В гостиных и залах проводят праздники и офицерские балы, в ресторане можно заказать корпоратив. При этом артисты учреждения неоднократно посещали Сирию, где выступали перед военными на авиабазе Хмеймим.

Наталья Богатырева возглавила Дом офицеров в 2011 году, до этого была одним из учредителей ООО «Центр питания». В 2018 году стала лауреатом премии «Женщина года -2018» в номинации «Вооруженные Силы и правоохранительная деятельность».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»