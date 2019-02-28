Хулиган с битой и неизвестный мститель оставили без стекол почти десяток машин в Петербурге

Жертвами вандалов в Красногвардейском и Красносельском районах Петербурга стали сразу восемь автомобилей. В одном случае ночью поразвлекался хулиган с битой, во втором наказали «мастера парковки».

Как сообщают 28 февраля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», накануне в жилом комплексе «Новая Охта» молодой парень разбил бейсбольной битой стекла в семи автомобилях, припаркованных у дома 84 по Муринской дороге.

Хулиган с приятелем попал на камеры видеонаблюдения. «Мужчина их спугнул, и они пошли бить стекла в парадной», – пишет Снежана. По словам местных жителей, подростков нашли, полиция разбирается.

А в Красном Селе расправой с автомобилем решили наказать за неправильную парковку. Накануне водитель (предположительно женщина) оставил свой Hyundai Solaris так, что заблокировал сразу шесть машин на парковке. Расплата оказалась жестокой: иномарке разбили стекла, порезали колеса и даже вскрыли и сломали лючок бензобака. «Возможно, в бак добавлена какая-нибудь присадка, собранная с тротуара», – пишут в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».