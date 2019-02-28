Смольный выдаст «Метрострою» 5,2 млрд рублей аванса на три линии метро

Городские власти ведут разработку документов, которые позволят компании «Метрострой» получить дополнительные авансы для строительства трех линий городской подземки – Красносельско-Калининской, Фрунзенско-Приморской и Лахтинско-Правобережной. Общая сумма авансирования составляет 5,2 млрд рублей. Об этом «Фонтанке» 28 февраля сообщил заместитель гендиректора ОАО «Метрострой» Алексей Старков.

Информацию о работе над документами подтвердили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. По словам Старкова, для трех станций фиолетовой ветки аванс составит 500 млн рублей, для двух станций оранжевой линии – 2 млрд рублей и для двух станций коричневой – 2,7 млрд рублей. Соответствующее постановление правительства может быть подписано уже 5 марта.

Напомним, что в последние недели нехватка финансов существенно сказалась на деятельности компании. В частности, у «Метростроя» не было денег на закупку материалов и выплату зарплат рабочим, которые из-за отсутствия денег несколько раз выходили к зданию городского правительства на акции протеста.

Напомним, что 21 января 2019 года Смольный расторг с «Метростроем» 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней городские власти отказались от идеи расторжения контрактов, но выставили условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новые станции фиолетовой линии к 1 июля. Мировое соглашение было утверждено 19 февраля.