Конец смуты: 25 тысяч полицейских Петербурга под Плугиным

Главой петербургского ГУ МВД внезапно стал генерал Плугин. Впервые фигура такого уровня прошла администрацию президента без процедур. «Фонтанка» показывает накал борьбы, после которой Москва выдохнула.

Роман Плугин//фото: официальная газета ГУ МВД по г.Москве "Петровка, 38"

Указ президента России №87 от 28 февраля запомнится Петербургу не столько новым главой полицейского главка, сколько предшествующим решению накалом страстей. В этой кадрово-политической схватке все случалось нежданно. Комбинации менялись как в калейдоскопе, стопроцентных фаворитов выбивали, а на их место вставали новые стопроцентные. Блуждали фамилии-химеры. Все же «Фонтанка» верно предсказала, чем финиширует интрига. Мы также назовем фигуры кремлевского масштаба, кто, как и все, сегодня удивлен. У нас есть даже тема будущего: «Фонтанка» подскажет, кому из элиты не стоит обращаться к товарищу генералу Плугину Р.Ю.

«… опыт кадровой борьбы может предложить избитый своей неожиданностью алгоритм. Пока одни претенденты кулуарно соперничают, в последний момент появляется еще кто-то. А может быть, этот кто-то уже победил. Сам того не зная» - «Фонтанка», 12:38, 10 февраля, окончание статьи «В петербургском главке пасмурно». Сегодня «Фонтанке» достоверно известно, что в тот день 44-летнему генерал майору полиции, начальнику Управления МВД по Южному округу Москвы Роману Плугину было просто любопытно наблюдать за хитросплетениями у соседей. И не более.

Начнем со стремительности решения президента. По информации «Фонтанки», сегодня утром, 28 февраля указ срочно был подготовлен в Администрации президента. Здесь необходимо заметить, что любое «указное» назначение в силовом мире обязательно проходит процедуру предварительных проверок. Сначала в МВД, ФСБ, Генпрокуратуре и Следственном комитете России, затем в соответствующей структуре Администрации президента, после кадровая комиссия в АП и только после сбора положительных мнений пакет документов на кандидата отдается в канцелярию президента, где указ и печатается.

По данным «Фонтанки», Роман Плугин проходил проверку на назначение начальником ГУ МВД по Свердловской области, но кадровая комиссия должна была состояться только 26 марта. В итоге, прошло все в том стиле, как президент и глава Администрации президента Антон Вайно поступают с фигурами высшего политического масштаба – с первыми лицами в министерствах, губернаторами, и то в ключевых регионах. Например, с Георгием Полтавченко и Александром Бегловым. Что касается креатур уровня начальников ГУ МВД, то подобная ситуация и скорость зафиксирована впервые.

Исходя из практики «Фонтанка» предполагает единственный алгоритм: сегодня утром, 28 февраля, министр МВД Владимир Колокольцев встретился с Владимиром Путиным на коллегии МВД, где и было принято решение. Когда около 13:30 президент выступал перед генералитетом МВД, его воля стремительно реализовывалась. А причиной стала предшествующая кадровая неразбериха в петербургском и областном ГУ МВД.

«Фонтанка» внимательно следила за интригой с 11 января, когда редакция обнародовала представление полпредства по СЗФО на полковника Михаила Ильина, который на тот момент являлся заместителем начальника полиции ГУ МВД по Ленобласти. Сказать, что это вызвало волнение в оперативных рядах – ничего не сказать. Так, руководство Управления экономической безопасности ГУ МВД, понимая, что им не жить при ранее возглавлявшем подразделение Ильине, даже собиралось переходить на службу в столицу. Конечно же, это было личное. В некоторых других оперативно-розыскных частях также царило упадническое настроение. К тому же на Суворовском, 52 все прекрасно знали, что начальник полиции Константин Власов и его заместитель Евгений Стрелин вряд ли захотят работать под началом полковника Ильина. Вопрос казался решенным, тем более, что все посвященные были уверены в том, что Ильина лоббирует сам врио губернатора Александр Беглов. Что логично. Но незадолго до ухода 8 февраля начальника ГУ МВД Сергея Умнова на пост помощника министра, ситуация начала переворачиваться.

Внимательные обратили внимание, как 24 января на коллегию ГУ МВД в Петербург приехала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, после чего открыла новое здание Василеостровской полиции. Понимающие оценили, очевидно, верно просчитав, что тем самым глава Совфеда открыто показала свое отношение к Сергею Умнову. Далее приказом Владимира Колокольцева была сокращена должность Михаила Ильина, а он выведен в распоряжение. Читай, полковник есть, а обязанностей нет.

Недовольные его карьерой выдохнули и пошли в рост слухи о других приемниках Умнова. Отсюда взялись фамилии министра МВД Карелии Сергеева и главы УМВД по Самарской области Винникова. Они же выросли из Петербурга. За медиа-скобками оставался начальник Академии МВД в Петербурге полковник Травников, который еще семь месяцев назад был начальником УВМД по Центральному району. Именно на него рассчитывал руководящий состав ГУ МВД. Если бы помогло поставить свечку – они бы заказали молебен. Все просто: Травникова исторически воспринимают как человека Умнова и Пиотровского, он понятен всем руководителям ГУ МВД. Его назначение означало бы, что Сергей Умнов удержал главк.

В последние дни обсуждение вакансии системными людьми вышло из-под контроля. Начались перезвоны с якобы точными данными. То на Ильина уже готов указ, то Винников уже в указе. Смешно, но буквально за несколько часов до получения стопроцентной информации автора уверяли, что вот-вот будет назначен министр МВД Коми. То есть уже даже не слухи, а хаос из них.

Как теперь яснее ясного, окончательное решение принимает только один человек и притом, как всегда, шутка удалась. Даже те башни Кремля, что поддерживали в этом противостоянии Сергея Умнова и Михаила Ильина, должны быть в растерянности. Что касается сотрудников полиции, начиная от подполковника до полковника, то, читая новость, они задают друг другу один и тот же вопрос: «Плугин – это кто?»

– В Интернете посмотри, – отвечают им равные.

– Плугин, он чей?

– Может Собянина, раз из столицы.

При «съемках» этого конспирологического сериала претерпели двое – Умнов и Ильин. Первого зачем-то отправили в Москву, второй же, не встав на его место, пока лишен должности и влияния.

Каким станет петербургское правление генерала Плугина не знает никто. Бессмысленный пока треп о перспективах единственного главка в России на два региона, числом в 25 тысяч человек, между прочим.

Все же, «Фонтанка» выудила из столичного управления и центрального аппарата МВД концептуальную характеристику на Романа Плугина. «Пол Москвы вздохнуло» – был самый яркий комментарий. По мнению наших понимающих собеседников, «Плугин трудный». Расширим метафору цитатами: «Он отказывает даже великим, тем, кому нельзя отказывать», «к нему ходов нет», «его несколько раз пытались снести, чтобы начальником московского главка не стал», «у Плугина очень хорошо с Лубянкой, особенно с Управлением «К»».

Угрозу продлил и другой столичный знакомый автора: «Так это он так ведет себя в Москве, а у нас – не Петербург. Тут не корюшка, а акулы».

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

Для терпеливых «Фонтанка» сухо, но тщательно описала масштаб личности нового начальника ГУ:

Роман Юрьевич Плугин родился 10 марта 1975 в Ставрополе, выпускник Рязанского института права и экономики МВД России. Потомственный сотрудник органов внутренних дел, начал с оперуполномоченного отделения уголовного розыска РОВД Октябрьского округа Рязани. В 2001-м его переводят в Мурманскую область, где назначают на первую руководящую должность — замначальника межрайонного отдела по экономическим преступлениям, связанным с незаконным оборотом биологических морских ресурсов Северного бассейна и во внешнеэкономической деятельности при УВД Мурманской области. Это подразделение контролирует Мурманский порт.

Дальше — Москва. В 2006 Плугин стал начальником 4 отдела УБОП криминальной милиции ГУ МВД РФ по Московской области, в 2009 – заместителем начальника управления уголовного розыска — начальником оперативно-розыскной части криминальной милиции по линии УР московского главка. Ещё через год он заканчивает Российскую академию госслужбы при президенте РФ, а в апреле 2011 становится первым заместителем начальника УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по Москве — начальником криминальной милиции. В августе этого же года переходит замначальника УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве.

В 2013 Романа Плугина назначают руководителем отдела специальных расследований департамента собственной безопасности ГУ МВД РФ по Москве. Однако возглавляет так называемых «охотников за оборотнями» он недолго: в декабре того же 2013 года указом Путина его перебрасывают на должность начальника УВД по ЮАО. При этом место дважды становилось вакантным после скандалов. (по данным СМИ, в октябре 2013 года Владимир Путин освободил от должности Александра Продольного после убийства местного жителя в собственном подъезде и последовавших за этим массовых уличных беспорядков в префектуре. Его предшественник – генерал-майора Виктор Агеев уволен по распоряжению Дмитрия Медведева после того, как его подчинённый начальник ОВД Царицыно Денис Евсюков пьяным расстрелял людей в магазине).

Его отец Юрий Плугин служил в полиции Рязани, участвовал в боевых действиях в Афганистане. В 1995 по 1996 был первым замом министра внутренних дел Чечни. Награжден орденом Красной Звезды, тремя афганскими орденами, медалями. До декабря 2001 возглавлял Управление внутренних дел Мурманской области. Рапорт об отставке подал в декабре, будучи генерал-майором. Порой его как героя Советского Союза приглашают вручать благодарственные письма.

Супруга: Диана Плугина. Родилась в Рязани, ей 41 год. Сыну Александру вскоре будет 18 лет. В Московской области за Плугиным, его матерью и женой в собственности числится квартира в Люберцах на Октябрьском проспекте. Последняя зарегистрированная на Плугина машина — ГАЗ-24 1972 года. В собственности жены – серая «КИА Спорртрейдж» 2014 года.

Дайджест прессы:

За пять лет как глава полиции префектуры ЮАО в конфликтах и скандалах Роман Плугин не замечен. Правда, в 2015 году ему фамилия появлялась в связи гибелью 34-летней москвички, которая была якобы изнасилована полицейскими, а потом убита. «Преступная Россия» тогда ждала проверки в УВД по ЮАО и припоминала, что против назначения Плугина будто бы возражал лично Анатолий Якунин.

В мае 2017 года в своём ежегодном докладе президенту Путину уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов отметил жёсткость работы экономической полиции ЮАО ГУ МВД с бизнесом. Сами предприниматели жаловались, что за этим стоит непосредственное руководство УВД ЮАО. Фамилия Плугина в докладе не упомянута, но в Интернете отметили, что контроля с его стороны за сотрудниками маловато.

В ноябре 2017 года уральские СМИ называли Плугина кандидатом №1 в кресло начальника свердловской полиции. На Урале в нём видели московского «чистильщика, который придёт в беспокойное хозяйство и перезапустит систему».

Совсем уж сомнительные источники, собирающие компромат пишут, что Плугин тесно сотрудничал с задержанным в мае 2015-го главой экономической безопасности МВД генерал-лейтенантом Сугробовым, и будто бы Плугин вовремя переведён с поста начальника отдела спецопераций ГУСБ МВД России на руководство УВД Южного округа. Его называют человеком из окружения министра Колокольцева.