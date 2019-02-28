Происшествия
Майора Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил майора Черноморского флота и его сожительницу к десяти и девяти годам колонии за шпионаж в пользу Украины, сообщили в ФСБ 28 февраля. Во время процесса оба полностью признали вину и заявили, что раскаиваются.
По данным ФСБ, Анну Сухоносову завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Игорь Клименок, а она привлекла к сотрудничеству с Киевом Дмитрия Долгополова.
Вместе они собирали и передавали украинским спецслужбам сведения о частях и соединениях Черноморского флота.
О задержании двух шпионов ФСБ объявила в сентябре 2017 года. Детали не уточнялись.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.