А грудь увеличить сегодня не хотите ли

Борис Владимирович Выступец/ фото предоставлено Американской Медицинской Клиникой

В Петербурге продолжается конкурс на бесплатное* увеличение груди, организованный Американской Медицинской Клиникой.

«В организационный комитет конкурса поступило более 800 заявок от женщин, желающих внести «нотку» эстетической красоты в свою жизнь, - комментирует заведующий отделением пластической хирургии Американской Медицинской Клиники, врач пластический-хирирг Борис Владимирович Выступец. – Причем это не только жительницы Петербурга. Много заявок пришло из Ленинградской и Псковской областей, Казани, Краснодара и даже Тюмени и Красноярска».

Напомним, в начале февраля одна из старейших частных клиник города решила подарить операцию по увеличению груди. Среди оперирующих хирургов заявлены заведующий отделением пластической хирургии Американской Медицинской Клиники, врач-пластический хирург, к.м.н. Борис Владимирович Выступец, врач-пластический хирург Игорь Валерьевич Довгалюк, врач-пластический хирург Евгения Валерьевна Ермилова,врач-пластический хирург Иван Александрович Виноградов.

Объявление победительницы состоится в конце марта, по итогам интерактивного голосования в социальной сети.

В этом временном промежутке участницы выполняют задания, например делятся стихами и песнями собственного сочинения, рассказывают о своих хобби и принимают участие в интеллектуальной викторине.

Участие могут принять женщины в возрасте от 18 до 50 лет. Главный приз – бесплатная операция – увеличение груди. Операция для победительницы, занявшей первое место, будет проведена в хирургическом отделении Американской Медицинской Клиники по адресу: набережная реки Мойки, 78. А

Подробности о конкурсе, условиях участия в официальной группе АМК ВКонтакте

*Конкурс отделения пластической хирургии Американской медицинской клиники на операцию по увеличению груди. Даты проведения: 1 февраля 2019 — 20 марта 2019. Организатор конкурса: ООО «Американская Медицинская Клиника», ИНН 7826141914, Юридический и фактический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 78, лит. А, оф. 24, Тел. 740-20-90, факс 310-46-64. Подробнее об организаторе конкурса, месте и порядке получения призов здесь

ООО «Американская Медицинская Клиника» Лицензия №78-01-005407 от 19 декабря 2014 г.