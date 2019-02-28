Путин подписал указ о новом начальнике ГУ МВД Петербурга и области. Им стал генерал Плугин

Президент Владимир Путин назначил нового начальника ГУ МВД Петербурга и области. Генерал-майор Роман Плугин переезжает из Москвы.

Фото: УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве

Как стало известно «Фонтанке», президент 28 февраля поставил подпись под 87-м указом «О начальнике Главного управления Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

«Назначить генерал-майора полиции Плугина Романа Юрьевича начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, освободив от занимаемой должности», – говорится в указе.

Роман Плугин с декабря 2013 года руководил Управлением внутренних дел по Южному административному округу Москвы, до этого занимал должность начальника отдела специальных операций ГУСБ МВД России.

Плугину 10 марта исполнится 44 года. Родился в Ставрополе, окончил Рязанский институт права и экономики МВД и Российскую академию госслужбы при президенте России.

За время службы в органах внутренних дел был награжден медалью «За доблесть в службе» и медалью «За боевое содружество». Прежний начальник ГУ МВД Петербурга и области Сергей Умнов 8 февраля 2019 года назначен помощником министра внутренних дел.