Через пять лет после задержания и три судебных круга осужденный в убийстве пенсионерки все же отправится в колонию

Признанный судом присяжных виновным в заказном убийстве пенсионерки в Басковом переулке Мендик Кокоев приговорен к 8,5 года в колонии строгого режима. Отправить его туда он просил несколько лет назад.

Приговор 28 февраля огласил Санкт-Петербургский городской суд. За заказное убийство и незаконное приобретение оружия Кокоев приговорен к 8,5 года колонии, его знакомый Алан Габараев, которого следствие считало заказчиком убийства тети ради наследства, оправдан в связи с непричастностью.

В пенсионерку Кокоев стрелял в ее квартире в Басковом переулке в декабре 2014 года. Задержали его весной 2015-го во Владикавказе, он быстро признал вину, помог найти выброшенный в Неву пистолет и рассчитывал на скорое отправление в колонию. Однако планам помешал суд присяжных. Не признавшийся в намерении избавиться от родственницы Габараев потребовал народного суда, который в 2016 году оправдал не только его, но и Кокоева. В декабре следующего года исполнитель все же получил желаемый им самим вердикт, но на очередной круг дело отправила прокуратура. 18 февраля этого года вердикт стал окончательным – Кокоев по-прежнему виновен, Габараев оправдан с результатом 5:3 в его пользу.