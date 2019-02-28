В Московском районе Петербурга построят новую улицу

Дирекция транспортного строительства проводит аукцион на строительство новой улицы от Дунайского проспекта до южного полукольца Октябрьской железной дороги. Она будет называться Среднерогатской. Дорога должна появиться не позднее 30 июня 2020 года.

Как уточняют в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, максимальная цена контракта составляет 724 млн рублей. Среднерогатская будет четырехполосной, а ее длина составит 1,451 км. «Дополнительно, в соответствии с проектной документацией будут построены два внутриквартальных двухполосных проезда: от Среднерогатской улицы до Пулковского шоссе, протяженностью 1,09 км и от разворотного кольца Среднергатской ул. (в районе Дизельного проезда) вдоль Южного полукольца Октябрьской ж/д до Пулковского шоссе, протяженностью 0,835км», – добавили в ведомстве.

Среднерогатская улица позволит связать жилую застройку с улично-дорожной сетью Московского района. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 19 марта, а сами торги пройдут 29 марта.

Напомним, что 28 февраля Дирекция транспортного строительства также объявила аукционы на продолжение Варшавской улицы, а также на строительство путепровода на пересечении обхода Красного Села и улицы Свободы. Сумма трех закупок ведомства составила 1,87 млрд рублей.