В Петербурге выберут «Клинику года» и «Петербургского врача года»

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В Северной столице стартовал шестой сезон конкурса «Клиника года».

«Клиника года» – конкурс народного доверия. Пациентам будет предложено самим проголосовать за любимых врачей и медицинские центры. С февраля по июнь петербуржцы: пациенты и эксперты в сфере медицины, смогут оценить работу как государственных, так и частных медцентров города. А еще выберут и отметят любимых петербургских докторов.

Сеть многопрофильных клинико-диагностических центров «Медпомощь 24» решила в этом году заявить не только о своих достижениях, подкрепленных многочисленными благодарными отзывами пациентов, но и номинировать врачей.

В этом году честь клиники на высокое звание «Петербургский врач года» будут отстаивать: Антон Олегович Быков, врач высшей квалификационной категории по специальности – травматология и ортопедия с опытом работы более 15 лет и Альбина Камильевна Нургазизова, врач-терапевт, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики, к.м.н.

«Кандидаты, представленные на голосование не только достойные члены команды «Медпомощь 24», но и высококвалифицированные специалисты. Надеемся, что участие врачей в конкурсе поможет пациентам еще раз выразить свою признательностью, но уже на городском уровне, – прокомментировал генеральный директор ООО «Медпомощь 24» Евгений Фёдоров. – Конкуренция в конкурсе очень высокая. Кто-то делает ставку на оборудование, кто-то на регалии врачей. Мы акцентируем внимание на том принципе, который ежедневно применяем в работе, а именно: искренняя забота о самом ценном – о здоровье».

Напомним, что не так давно в ООО «Медпопощь 24» стартовала программа «Здоровое сердце», которая включает осмотр и консультации кардиологов, диагностические и лабораторные исследования. Подробности программы можно узнать по телефону: 33-33-203.

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