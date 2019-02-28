В мобильных банках ВТБ и «Открытия» произошёл сбой

Мобильные банки ВТБ, «Открытия» и «Россельхозбанка» на некоторое время оказались недоступны клиентам, пишет 28 февраля Cnews .

На сайте ВТБ сообщалось о том, что банк ведет работы по улучшению своего сервиса, и затем там сообщили, что работоспособность онлайн-сервисов восстановлена в полном объеме. В «Открытии» заявили, что «в связи с обновлением программного обеспечения мобильного банка сегодня днем были ограничения в работе приложения». Сейчас они работают в прежнем режиме.

Несколько дней назад «Фонтанка» писала о том, что в работе Райффайзенбанка произошёл сбой. Возврата денег ждали по всей России.