«Капитан был пьян и не разобрал английский». В Южной Корее российский сухогруз нашёл свой «мост глупости»

Грузовое судно под российским флагом врезалось в автомобильный мост в южнокорейском Пусане. Береговая охрана предупреждала о возможной аварии, но нетрезвый капитан не разобрал английскую речь, сообщают местные СМИ 28 февраля.

Как пишет News Joins, в 16:20 по местному времени (10:20 мск) российский сухогруз Seagrand водоизмещением 6 тысяч тонн врезался в участок между опорами моста, «разорвав» и исцарапав стальную конструкцию. Мост отделался дырой и закрыт для автомобилистов, судно также получило повреждения. О других жертвах не сообщается.

О том, что капитан был нетрезв, со ссылкой на источники сообщает агентство Yonhap. Однако находился ли он за штурвалом, пока наверняка неизвестно. Также предстоит выяснить, почему сухогруз оказался под мостом – он должен был направляться в противоположную сторону. Накануне Seagrand выгрузил в Пусане железные трубы, а утром в четверг должен был отправиться обратно во Владивосток, груженный рулонной сталью.

Также сообщается, что за 40 минут до столкновения с мостом судно задело круизный лайнер.

Сейчас капитан задержан, Seagrand увели на безопасное расстояние и поставили на якорь.