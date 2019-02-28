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Происшествия
28.02.2019 17:14
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«Капитан был пьян и не разобрал английский». В Южной Корее российский сухогруз нашёл свой «мост глупости»

Грузовое судно под российским флагом врезалось в автомобильный мост в южнокорейском Пусане. Береговая охрана предупреждала о возможной аварии, но нетрезвый капитан не разобрал английскую речь, сообщают местные СМИ 28 февраля.

Как пишет News Joins,  в 16:20 по местному времени (10:20 мск) российский сухогруз Seagrand водоизмещением 6 тысяч тонн врезался в участок между опорами моста, «разорвав» и исцарапав стальную конструкцию. Мост отделался дырой и закрыт для автомобилистов, судно также получило повреждения. О других жертвах не сообщается.

О том, что капитан был нетрезв, со ссылкой на источники сообщает агентство Yonhap.  Однако находился ли он за штурвалом, пока наверняка неизвестно. Также предстоит выяснить, почему сухогруз оказался под мостом – он должен был направляться в противоположную сторону. Накануне Seagrand выгрузил в Пусане железные трубы, а утром в четверг должен был отправиться обратно во Владивосток, груженный рулонной сталью.

Также сообщается, что за 40 минут до столкновения с мостом судно задело круизный лайнер.

Сейчас капитан задержан, Seagrand увели на безопасное расстояние и поставили на якорь.

повреждения моста/скриншот видео/news.joins.com
повреждения моста/скриншот видео/news.joins.com

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