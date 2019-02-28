Панюков хочет заплатить 300 тысяч евро, чтобы сыграть против «Зенита». Только денег таких нет

Нападающий футбольного клуба «Урал» Андрей Панюков, права на которого принадлежат «Зениту», заявил о большом желании сыграть против петербуржцев. Мешают только 300 тысяч евро, которые придется заплатить сине-бело-голубым в этом случае по арендному договору между двумя командами.

«Если бы у меня была бы возможность (заплатить 300 тысяч евро, как Дзюба. – Ред.), я бы тоже заплатил», – цитирует Панюкова "Спорт день за днем" .

Напомним, в прошлом сезоне сразу два футболиста «Зенита», находившихся в аренде, согласились заплатить, чтобы сыграть против своего клуба, – Артем Дзюба (играл за «Арсенал») и Олег Шатов (за «Краснодар»). Тогда речь шла о 120 тысячах евро. Оба в итоге сыграли и принесли победы своим командам.