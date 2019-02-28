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28.02.2019 10:54
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Эксперты СК "Дальпитерстрой" рассказали о перспективах девелоперов в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал от муниципалитетов привести местные строительные нормативы в соответствие с областным законодательством. Как новые реалии скажутся на работе застройщиков?

Эксперты СК "Дальпитерстрой" рассказали о перспективах девелоперов в Ленобласти

Екатерина Нуриева, руководитель социальных проектов СК "Дальпитерстрой"/ фото предоставлено СК "Дальпитерстрой"

Новые градостроительные нормативы были утверждены правительством Ленобласти в начале 2018 года. Они уменьшают максимально допустимую плотность застройки, снижают ее предельную высоту, увеличиают расчетное количество машиномест. Теперь все девелоперы, желающие работать на территории области, должны следовать новым требованиям. 

Екатерина Нуриева, руководитель социальных проектов СК "Дальпитерстрой": «Суть этих нововведений в том, чтобы люди стали жить в более комфортной среде. Этажность кварталов должна ограничиваться 12 этажами в городских поселениях и 9 этажами – в сельских. А на 1000 жителей теперь должно приходиться 500 машиномест». 

Новые градостроительные нормы имеют и обратную сторону медали. Себестоимость строительства увеличивается, а доходность проектов – падает. 

Екатерина Нуриева: «С учетом того, что цикл реализации проектов в жилье составляет 3-4 года, компаниям, запустившим проекты по новым нормативам, придется конкурировать с соседями, которые запустили свои проекты ранее и строят по старым. Экономика проектов будет разная, новый проект будет неконкурентным. И эта ситуация может продлиться несколько лет, тем самым – снижая общий эффект от данных изменений». 

Комитет по архитектуре и градостроительству правительства Ленобласти выборочно изучил правила землепользования и застройки одиннадцати поселений во Всеволожском, Гатчинском и Тосненском районах. Оказалось, что только нормативы в Гатчинском районе соответствуют областному законодательству. И тут возможны два пути развития: либо часть застройщиков будет отказываться от вхождения в новые проекты в Ленинградской области, либо по максимуму пытаться удешевить сами объекты. 

Екатерина Нуриева: «Возможно, стоит предложить меры поддержки для компаний, которые будет реализовывать проекты по новым нормативам, например, в части расходов на инфраструктуру, сети или на социальную инфраструктуру, что позволит выровнять рыночные позиции проектов». 

По распоряжению Александра Дрозденко, до конца этого года новые строительные нормы должны быть приняты во всех муниципалитетах области.

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