Депутат Вишневский отстоял возраст исторического здания, которое "помолодело" на 89 лет накануне возможного сноса

Куйбышевский районный суд удовлетворил иск Бориса Вишневского и еще 5 заявителей к Росреестру: политик требовал, чтобы зданию по адресу: Бакунина, 31, вернули его подлинный возраст. Теперь ведомство должно изменить запись о дате постройки здания с 1949 года на 1860 год. Об этом Вишневский 28 февраля сообщил в Facebook.

Как отмечает кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга, здание целенаправленно пытались представить моложе, чем оно есть, для того чтобы снести. Запись о дате постройки была изменена в 2015 году филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата». Произошло это после того, как в ведомство и в ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» поступило письмо от петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), в котором сообщалось, что здание по улице: Бакунина, 31, было разрушено и построено в 1949 году. В суде выяснилось, что пришедший документ оказался ненастоящим.

Вишневский также сообщил, что суд попросит прокуратуру Центрального района провести проверку по факту фальсификации исторической справки и принять процессуальное решение.

Напомним, что о таинственном омоложении здания стало известно в мае 2018 года, накануне градостроительного совета, на котором должен был обсуждаться проект нового здания на Бакунина, 31. Проект ООО «Альтернатива», связанного с Plaza Lotus Group Михаила Зингаревича, предполагал снос существующего строения. Автор проекта — компания «Урбис-СПб» Олега Харченко.