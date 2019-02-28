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Строительство
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28.02.2019 15:44
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Началось возведение паркинга в ЖК «ПаркЛэнд»

Началось возведение паркинга в ЖК «ПаркЛэнд»

СК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» приступила к строительству паркинга в ЖК «ПаркЛэнд». В настоящее время ведутся работы по устройству свайного поля.

Многоуровневый паркинг – отдельно стоящее здание высотой 6 этажей. Его общая площадь составит 16 тыс. кв. м. Первые два этажа займут коммерческие помещения, еще четыре – машино-места. В общей сложности вместимость паркинга рассчитана на 304 автомобиля.

Пока машино-места не выведены в продажу. 

ЖК «ПаркЛэнд» возводится в одной из лучших локаций в Кудрово – на границе с парковой зоной, где протекает река Оккервиль. Для жителей комплекса будет предусмотрен собственный выход в парк, на территории комплекса создана необходимая коммерческая инфраструктура, пространства для отдыха и занятий спортом.

На выбор покупателей представлен большой выбор планировочных решений – студии, 1-, 2-комнатные квартиры, а также квартиры с европланировками.

В настоящее время готовность объекта составляет 62%. Срок окончания строительства запланирован на 2 квартал 2020 года.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "ПаркЛэнд" - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

 

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