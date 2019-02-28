В Швеции поймали второго за неделю шпиона. Силовики не исключили новых задержаний

Вслед за подозреваемым в шпионаже в пользу России в Стокгольме задержали еще одного человека, собиравшего секретные сведения.

«Он был арестован в среду в 11.50 <...> Незаконная деятельность осуществлялась с мая по сентябрь 2018 года. <...> [Шведская служба безопасности] Säpo расследует это дело в течение длительного времени», – сообщает 28 февраля издание Aftonbladet со ссылкой на силовиков.

В службе безопасности страны не исключили, что по делу о шпионаже могут быть арестованы и другие лица. Дополнительная информация о новом шпионе не раскрывается, однако в Säpo пока попросили не связывать его с задержанным вчера, 27 февраля, разведчиком, который может быть связан с Россией.