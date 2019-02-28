Всемирный банк оценил ситуацию с гендерным равенством в России

Россия заняла 116-е место в рейтинге Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон – 2019», демонстрирующем ситуацию с гендерным равенством в мире. Россия уступила почти всем бывшим советским республикам, обойдя в списке только Узбекистан.

Индекс Всемирного банка основан на статистических показателях, связанных с расширением экономических прав и возможностей женщин. При составлении рейтинга также учитывались связанные с гендерным равенством последние изменения в законодательствах 187 стран мира.

Оценка основывается на восьми базовых индикаторах: свобода передвижения, трудоустройство, оплата труда, замужество, наличие детей, ведение бизнеса, управление активами и пенсионное обеспечение. По сумме всех аспектов по 100 баллов набрали только шесть стран: Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция.

Россия набрала 73,13 балла, при этом специалисты Всемирного банка утверждают, что в стране достигнуто гендерное равенство в сферах свободы передвижения и управления активами. Минимум (25 баллов) Россия получила в сфере оплаты труда. Проблемной также назвали сферу трудоустройства — в ней РФ набрала только 50 баллов.

Украина заняла в рейтинге 88-е место с 78,75 балла. Строчкой выше с аналогичным показателем расположилась Белоруссия. Меньше России среди бывших советских республик набрал Узбекистан, заняв 127-строчку с 70,63 балла. Три последние позиции заняли Судан, ОАЭ (по 29,38 балла) и Саудовская Аравия (25,63 балла).