IAAF не дала 13 российским легкоатлетам выступать под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не разрешила 13 российским спортсменам выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Как сообщает в четверг, 28 февраля, пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), причиной отказа стал недостаточный срок пребывания атлетов в пуле тестирования.

В получении нейтрального статуса на 2019 год отказано следующим российским спортсменам: Михаил Акименко (прыжки в высоту), Юрий Чечун (марафон), Александр Добренький, Надежда Деркач, Мария Огрицко (все – метание диска), Александр Юрченко, Виталий Павлов (оба – тройной прыжок), Ирина Иванова (прыжок с шестом), Ирина Колесниченко (бег с барьерами), Александр Мищенко, Андрей Попов (оба – бег), Екатерина Рудакова (бег с барьерами), Виктория Васейкина (многоборье).

Ранее стало известно, что всего в IAAF было направлено 197 заявок от российских спортсменов на выступление в нейтральном статусе. Из них 42 человека получили одобрение.

Напомним, ВФЛА была временно лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года на основании работы комиссии WADA под руководством Ричарда Паунда, которая расследовала систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике. Рабочая группа во главе с Андерсеном занимается вопросом восстановления ВФЛА и следит за соблюдением всех критериев, которые были выдвинуты IAAF для возвращения российской организации полноценного статуса.

4 декабря дисквалификация ВФЛА была продлена. Формально вопрос о восстановлении ВФЛА перенесен до марта 2019 года, когда пройдет очередное заседание совета IAAF. Но, по словам главы международной организации Себастьяна Коу, при определенных условиях решение может быть принято раньше этого срока.

Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от IAAF.