Основатель Baring Vostok Майкл Калви останется в СИЗО. Суд отклонил жалобу адвокатов

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Американец останется в изоляторе до середины апреля.

Об отказе 28 февраля сообщает РБК из зала суда. Сам Калви на заседании убеждал судью, что не хочет и не будет бегать, утверждал, что его оговорили и никаких преступлений он не совершал. Его увещевания не были приняты во внимание, и владельца инвестиционного фонда оставили под стражей.

Накануне представителю посольства США в России разрешили посетить Калви в СИЗО, на тот момент он провел в изоляции почти две недели.

По этому же делу Басманный суд арестовал партнеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева и генерального директора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Инвестиционный фонд Калви владеет долей в банке «Восточный». Американец и его коллеги, по версии следствия, уговорили других акционеров банка принять от ПКБ акции компании International Financial Technology Group. Таким образом долг бюро, а Калви якобы его контролирует, в 2,5 млрд рублей был уплачен. Следствие считает, что в действительности акции стоили 600 тысяч рублей.