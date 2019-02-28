Glorax Development вошла в десятку самых востребованных застройщиков Петербурга

Glorax Development

Портал spb.urbanus.ru определил самых востребованных застройщиков петербургского рынка недвижимости, в числе лидеров – Glorax Development.

По подсчетам экспертов, на десятку девелоперов-«атлантов» легла основная масса покупательского спроса на первичном рынке жилья – более 47 тысяч сделок. При этом структура продаж у большинства участников рейтинга предполагает наличие одного флагманского проекта и нескольких средних и малых жилых комплексов. Исключением названа компания Glorax Development, которая фиксирует равномерно высокий спрос в трех масштабных жилых комплексах Ligovsky City, Golden City и «Английская миля». Аналитики подсчитали, что по объему покупательской активности в бизнес-классе застройщик вышел в Санкт-Петербурге на второе место. Рост портфеля говорит об устойчивом развитии Glorax Development, а высокое качество проектов и комплексный подход к созданию комфортной городской среды позволили компании заслужить доверие клиентов и профессионального сообщества.

Исследование Urbanus.ru опирается на данные Росреестра по договорам долевого участия. Учитывались зарегистрированные договоры долевого участия с квартирами и апартаментами, включая договоры уступки. Для оценки финансовых показателей использовалась средняя стоимость квадратного метра в каждом из рассматриваемых проектов по архивам прайс-листов на конец каждого из кварталов 2018 года.

Справка о компании Glorax Development

ЖК «Английская миля» – застройщик ООО "БАЛТПРОДКОМ", проектная декларация на сайте http://en-mile.ru/documents

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents

ЖК Ligovsky City (первый квартал) – застройщик ООО «Музей техники», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

ЖК Ligovsky City (второй квартал) – застройщик ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/