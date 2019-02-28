МВД РФ увидело угрозу безопасности страны в «неконтролируемом развитии компьютерных технологий»

Глава МВД России призвал особое внимание уделить компьютерным преступлениям, так как их стали регистрировать почти в два раза больше.

«Серьезную угрозу безопасности страны представляет неконтролируемое функционирование и развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий, которые сопровождаются активизацией противоправных проявлений", – заявил 28 февраля министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в своем выступлении на расширенной коллегии МВД РФ.

По его словам, опасность представляет также то, что киберпреступность распространяется и на другие сферы.

Колокольцев подчеркнул, что компьютерные преступления требуют особого внимания, так как их регистрируют сейчас почти в два раза больше. При этом раскрывается только каждое четвертое преступление.