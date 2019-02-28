«Вы убили ее». Почему на чемпионат мира должны были ехать петербурженки, а едет Медведева

Совершено преступление. Убили одну «маленькую девочку». Но Федерация фигурного катания России считает, что всё справедливо. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о громком скандале в российском спорте, ударившем по петербурженкам - Елизавете Туктамышевой и Станиславе Константиновой.

Елизавета Туктамышева//Picvario/Интерпресс

По своей жестокости в мировом спорте мало что может сравниться с российским женским фигурным катанием. Здесь подкладывают стекло в коньки, фанаты желают экспертам, которые критикуют их идолов, смерти. Но до убийства дошло впервые. Убили маленькую девочку. О преступлении сообщила петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, комментируя выбор состава на чемпионат мира в Японии, который пройдет с 18 по 24 марта.

Inside myself still was a little girl who naively believed. You’ve killed her. But I’m a fighter and will return — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) February 27, 2019

«Внутри меня все еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец, поэтому вернусь», – написала Туктамышева в своем твиттере 27 февраля.

Туктамышевой 22 года — древняя старуха по меркам своего вида спорта. Сейчас до таких никому нет дела. На пьедестале – юные девочки, которые благодаря еще не до конца сформированным телам способны на более сложные элементы, но быстро выходящие «в тираж».

Когда-то Елизавета и сама была такой, но ей повезло с тренером. Вместе с Алексеем Мишиным девушка смогла пережить пубертатный период, травмы и ощущение полной безысходности. До нее из новейшего поколения фигуристок ничего подобного ни у кого не получалось. Юлия Липницкая и Аделина Сотникова получили своей миг славы и исчезли.

Сейчас пытается сломать традицию Евгения Медведева. Пока не очень убедительно, но в нее слишком много вложено. Федерация фигурного катания оплачивает (ФФККР) серебряной медалистке Олимпиады-2018 проживание в Канаде и все перелеты туда-обратно. За тренировки у канадского специалиста Брайана Орсера якобы платит сама Медведева, так как ФФККР не имеет права тратить деньги на оплату иностранного специалиста. Однако, как сказал президент федерации Александр Горшков: «Вы знаете, вся эта ситуация решается».

Помимо материальной поддержки Медведевой обеспечили идеальный пиар. Почти сразу после провала на чемпионате России (седьмое место) с ней встретился министр спорта Колобков, о чем сообщили во всех официальных соцсетях ведомства, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала решение не отправлять Медведеву на чемпионат Европы «несправедливым по отношению к девочке, которая творила историю», а заслуженный мастер спорта России Илья Авербух выразил уверенность, что неудачи связаны с тем, что Евгения «все силы бросила на подготовку к чемпионату мира».

Тем удивительнее, что в предварительном составе на чемпионат мира Медведевой не оказалось. Тем не менее сразу сообщили, что регламент позволяет делать замены чуть ли не до последнего момента, то есть старта турнира. Почетный президент федерации Валентин Писеев, который, несмотря на свой «почетный» статус, все еще остается одним из самых могущественных людей в отечественном фигурном катании, уже неприкрыто высказывал поддержку медалистке Пхенчхана-2018.

«Если Евгения Медведева уверенно выступит в Кубке, у меня нет сомнений, что ее нужно посылать на чемпионат», – говорил он неделю назад. Уверенным катание Медведевой на Кубке России точно нельзя назвать. Она упала в произвольной программе, элементы у нее были слабее, чем у Туктамышевой. Да и вообще есть вопросы к судейству в Кубке.

Как посчитали наши коллеги с сайта Sports.ru, прокат Медведевой в произвольной с падением после риттбергера получил на 6.09 балла больше техникой и на 3.84 балла – компонентами, чем прокат со схожим набором элементов на Skate Canada. Хотя произвольную на Skate Canada Медведева откатала без падений.

В этом сезоне у Туктамышевой стабильнее результат, сложнее программа, в принципе выше оценки за выступления. Но едет не она, а человек, ставший лучшим на единственном старте за весь сезон. Это как если бы сборную России по футболу на чемпионат мира-2018 набирали по итогам заключительного 30-го тура РФПЛ.

Даже у еще одной петербурженки, Станиславы Константиновой, место которой в итоге и заняла Медведева, было больше оснований ехать в Японию. На счету Константиновой в этом сезоне четвертые места на чемпионата Европы и России, серебро этапа мирового Гран-при. Но по мнению Федерации фигурного катанию – все справедливо.

– Почитайте то, что я говорил до Кубка России, – заявил Писеев «Фонтанке» по телефону. – Ничего другого я вам не скажу. Я еще до начала соревнований свое мнение высказал и с тех пор его не изменил.

Большинство заслуженных фигуристов поддержали решение Федерации. И лишь некоторые, преимущественно из Петербурга, не согласились с ним или хотя бы позволили себе выразить сомнения.

– Лично для меня тоже кажется странным, что всё решил этот финал Кубка России, – призналась серебряный призёр чемпионата мира Алена Леонова. – Учитывая Лизины заслуги на протяжении всего сезона, стабильное катание, тройной аксель в арсенале, я ожидала другого исхода. Но решили сделать по спортивному принципу — кто выигрывает, тот и едет.

Мы два дня пытались дозвониться до Алексея Мишина, но тренер сбрасывал звонки, хотя раньше всегда рано или поздно отвечал. На второй день до него удалось дозвониться коллегам из «Спорт-Экспресса».

– Я понимаю, о чем вы хотите спросить, – заявил Мишин. – Я не могу это комментировать. Для меня это очень болезненный вопрос. Почему? Ну сами догадайтесь.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»