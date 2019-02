«Вы убили ее». Почему на чемпионат мира должны были ехать петербурженки, а едет Медведева

Совершено преступление. Убили одну «маленькую девочку». Но Федерация фигурного катания России считает, что всё справедливо. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о громком скандале в российском спорте, ударившем по петербурженкам - Елизавете Туктамышевой и Станиславе Константиновой.

По своей жестокости в мировом спорте мало что может сравниться с российским женским фигурным катанием. Здесь подкладывают стекло в коньки, фанаты желают экспертам, которые критикуют их идолов, смерти. Но до убийства дошло впервые. Убили маленькую девочку. О преступлении сообщила петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, комментируя выбор состава на чемпионат мира в Японии, который пройдет с 18 по 24 марта.

Inside myself still was a little girl who naively believed. You’ve killed her. But I’m a fighter and will return