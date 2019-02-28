Алексей Мишин о непопадании Туктамышевой на чемпионат мира: Для меня это очень болезненный вопрос

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин прокомментировал непопадание спортсменки в состав сборной на чемпионат мира в Японии.

«Я понимаю, о чем вы хотите спросить. Я не могу это комментировать. Для меня это очень болезненный вопрос. Почему? Ну сами догадайтесь. Если вы не понимаете, почему для меня это тяжелый и болезненный вопрос, то о чем мне с вами говорить», – цитирует Мишина «Спорт-Экспресс».

Напомним, в минувшую среду, 27 февраля, Федерация фигурного катания России опубликовала окончательный состав сборной на чемпионат мира в Японии. Вместо петербургской фигуристки Станиславы Константиновой поставили Евгению Медведеву, единственным успехом которой в сезоне стала победа на Кубке России. В то же время осталась в запасе Елизавета Туктамышева, выигравшая два этапа мирового Гран-при и ставшая третьей в финале турнира. В финале Кубка России она стала второй.

Сразу после решения федерации не включать ее в состав на чемпионат мира Туктамышева написала в твиттере: «Внутри меня все еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец, поэтому вернусь».