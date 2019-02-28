ЖК YOGA 4 компании «Лидер Групп» расширил пул банков-партнеров

OOO "Лидер Групп"

Банк «ДельтаКредит» аккредитовал четвертый корпус жилого комплекса YOGA, возводимого компанией в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости выбранной квартиры. Процентная ставка – от 9,5% годовых. Кредит может быть предоставлен на срок от 3 до 25 лет. Сумма кредита – от 300 тысяч рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.deltacredit.ru

ЖК YOGA – это современный комплекс комфорт-класса, архитектурный ансамбль которого состоит из четырех отдельно стоящих 19-этажных домов, расположенных параллельно друг другу. Каждый дом выполнен в особой цветовой гамме, имеющей собственное символическое значение. Зеленый означает хорошую экологию и близость к природе. Красный – энергию и активный образ жизни. Желтый – солнечное настроение и радость. Фиолетовый – спокойствие, созерцание и гармонию. А все вместе они создают неповторимый «характер» жилого комплекса, отражая его название и концепцию.

Несмотря на ряд преимуществ жилого комплекса YOGA 4, цена квадратного метра здесь приятно удивит. Так, квартира-студия 22,36 кв. м обойдется всего от 2 012 400 рублей.

Более подробно об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/

ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/

ЖК YOGA 4 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/