«Русская весна» добралась до Лисьего Носа. Там появится дом-триумфальная арка в честь Крыма

Жилой комплекс в Приморском районе пополнится символом возвращения Крыма в Россию. Желающий может пожить на 200 метрах триумфа по 100 тысяч за метр.

проект арки

«Прибрежный квартал», который строит ЗАО «Второе партнерство», и так-то состоит из не самых стандартных в архитектурном плане зданий, а теперь в эстетику малоэтажных таунхаусов долили идеологии. К пятилетию присоединения Крыма архитекторы нарисовали дом в виде триумфальной арки. Застройщик признается: хотелось праздника, а больших поводов, помимо возвращения полуострова, по сути, и нет.

Внимание «Фонтанки» привлек проект индивидуального дома в рамках расширения «Прибрежного квартала» на Песочной улице в Лисьем Носу. Хватило бы одного внешнего вида: по сути, жилые площади размещены внутри триумфальной арки с двумя лифтами, в которой человек не сведущий увидит аналогии с крепостной стеной Минас Тирита. Впрочем, присмотревшись, спешишь изменить отсылку, не отвлекаясь от Толкиена: как и на воротах Мории, вся суть в надписи.

«Крым. Россия. Навсегда» – сообщает нам фасад будущего дома. Внизу римскими цифрами выложено: «988 (год крещения Руси. – Прим. ред.) – 2014».

проект арки

Как рассказал «Фонтанке» застройщик и инициатор проекта Михаил Голубев, арка как таковая была изначально предусмотрена в проекте. «Долго спорили, насколько уместно именно триумфальное сооружение, встроенное прямо в структуру жилого комплекса, – говорит застройщик. – Но потом поняли, что получается гармонично. Та же арка Тита в Риме только в последнее время стоит посреди расчищенного пространства, раньше она находилась в плотной городской застройке, что видно на гравюрах Пиранези. Для нас важно, что мы насыщаем городскую среду какими-то культурными смыслами. Насчет декоративной части еще соображаем. Может быть, появится скульптура, хотя мы больше склоняемся к более современным 3D-технологиям».

Архитектор Степан Липгарт обращает внимание на растительные мотивы в оформлении дома, «южную витальность» и ориентальный стиль. Оглядывались на пример арки в Воронцовском дворце в Алупке. «Заказчик хочет воссоздать ощущение малоэтажного европейского города, – объясняет архитектор. – И фактически «легенда» состоит в том, что здесь когда-то была арка, окруженная площадью, а теперь ее окружили невысокими домами, как бывает, когда встречается средневековье и античность». Если посмотреть на оформление жилого комплекса на Дыбенко, где также работает Липгарт, можно заметить, что римские мотивы для него не в новинку.

Надо сказать, воссоздавать «античное» наследие в Лисьем Носу пришлось в границах регламентов, которые не сильно способствуют монументальности. Дом-арка выбирает всю позволенную высоту, оказывается выше окружающих зданий, но все равно поднимается лишь на 15 метров. Ширина арки – 13,5 метров, глубина по боковому фасаду – 6,5 метров. Речь идет об индивидуальном доме площадью порядка 200 метров. Часть ее, впрочем, может быть отдана под культурный центр или какие-то общественные помещения. Стоимость пока не определена до конца. В базовом варианте с менее дорогими материалами и скудным декором себестоимость считали примерно в 100 тысяч рублей за метр. Однако теперь выйдет дороже: в оформлении используют недешевый стеклофибробетон.

На другой стене здания должны появиться надписи «русская весна» и «ветвь цветущая». После такого накала триумфа в воздухе уже отчетливо пахнет миртом и оливой, так что не спросить об отношении самих авторов к воссоединению с Крымом было бы странно. Как выясняется, плясали все-таки от эстетики, а не от идеи.

«Тут нельзя путать позицию застройщика и гражданина, – говорит Голубев. – Застройщику важно, чтобы объект генерировал какую-то среду. Нам хотелось создать триумфальную обстановку, а подобные объекты всегда ставили в честь каких-то геополитических достижений. В этом смысле ничего, кроме Крыма, сейчас в голову не приходит. Отсюда и выбор, плюс юбилей. Но если вас интересует мое личное отношение, то, конечно, в Крыму разворачивалось много славных и трагических событий, в которых ключевую роль играла Россия. Так что я, безусловно, поддерживаю его возвращение».

«Не буду останавливаться на том, как это было сделано, – говорит Липгарт. – Но у меня отец из Крыма, и я как-то всегда чувствовал, что эта земля вернется в состав России. За 20 постсоветских лет Крым ощутимо деградировал, как в культурном, так и в материальном плане. Другое дело, что, если уж мы приняли его снова, надо много работать, в том числе и в плане архитектуры, чтобы привести прекрасные города в порядок. Но сил на цивилизационную миссию у нас сейчас, похоже, немного».

Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости «Colliers International Санкт-Петербург», считает, что идеологические мотивы мало влияют на покупателя в сегменте B2C, где клиент выбирает жилье под свои каждодневные нужды. Другое дело – оригинальный облик. «Лисий Нос – локация для премиальных покупателей, а для них архитектурное решение – важный фактор, – говорит эксперт. – И безусловно, такой формат будет привлекать аудиторию. Однако вопрос в практичности. 15 метров – это, считайте, по высоте 5 жилых этажей (по проекту – 3 с высокими потолками. – Прим. ред.). А вертикальное зонирование в загородном сегменте нравится не всем. Сейчас рынок уходит в более приземленную во всех смыслах плоскость, и некоторым даже 3 этажа много. С другой стороны, высота даст хорошие панорамные виды, и, например, как представительская резиденция – это вполне приемлемый проект».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»