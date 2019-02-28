«Не следить, как вода течет по речке и глазами провожать». Путин призвал МВД бороться с экстремизмом, а не накручивать статистику

Владимир Путин уверен, что экстремизму необходимо противостоять при реальных основаниях.

«Важно концентрировать усилия на выявлении наиболее опасных преступлений экстремистской направленности, учитывать законодательные изменения, которые произошли в этой сфере, в том числе частичную декриминализацию статьи 282 Уголовного Кодекса», – заявил президент России 28 февраля во время своего выступления на расширенной коллегии МВД РФ.

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По его словам, важно понимать откуда исходит «реальная угроза, реальная опасность». Путин предостерег от того, чтобы «накручивать статистику за счет дел, для которых нет веских оснований».

Он также рекомендовал «не следить, как вода течет по речке и глазами провожать». Он уверен, что необходимо взаимодействовать с гражданским обществом, религиозными и общественными организациями, для раскрытия такого рода преступлений.