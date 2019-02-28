Чтобы Трамп улетел из Вьетнама, сотрудникам американской службы безопасности пришлось толкать трап

Дружным толканием трапа окончилась дипломатическая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое 28 февраля.

Американский президент поднялся на борт самолёта в аэропорту вьетнамской столицы, когда выяснилось, что трап не может отъехать. В итоге машину с лестницей пришлось откатывать вручную сотрудникам секретной службы США, сообщает «Дождь».

Спецборт американского президента приземлился в главном международном аэрохабе Вьетнама Нойбай 26 февраля. Северокорейский лидер прибыл чуть раньше, несмотря на то, что проделал 70-часовой путь на бронепоезде. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Ханое, чтобы договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Но договориться не смогли.