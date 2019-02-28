ФАС назвала предельные цены на изготовление автомобильных номеров у частников

Федеральная антимонопольная служба России установила предельные цена на изготовление госзнаков для транспортных средств и печати свидетельст о регистрации в специализированных организациях. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, изготовление государственных регистрационных знаков на автомобили обойдется в 2000 рублей с НДС, а на мотоциклы, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и прочие машины – в 1500 рублей. Предельная стоимость транзитных номеров для всех транспортных средств составит 200 рублей.

Предельную цену печати свидетельства о государственной регистрации (СТС) на бумажной основе документ устанавливает в размере 500 рублей, а на пластиковой – 1500 рублей. В эту стоимость не входят печать самих госзнаков и государственная пошлина за осуществление юридически значимых действий.

В силу эти тарифы должны вступить в действие с 4 августа 2019 года вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств...», который позволит регистрировать новые автомобили у дилеров, не посещая ГИБДД. Документ разграничит понятия госномера и госзнака. Первый будет присваивать ГИБДД, а второй автовладелец сможет изготовить у специализированных организаций.

В финансовом плане для владельцев автомобилей ничего поменяться не должно – изготовление госзнаков в ГИБДД сейчас также обходится в 2000 рублей в виде пошлины, однако эксперты считают, что нововведение может привести к существенным рискам, пишет «Коммерсант». По их мнению, в некоторых регионах гражданам будет просто негде изготовить номера, потому что частникам экономически невыгодно этим заниматься.

Приказу ФАС, по информации издания, удивились и в ГИБДД: ведомство не планировало передавать автосалонам полномочия по изготовлению СТС. В Союзе производителей государственных регистрационных знаков транспортных средств также отметили, что по закону «О государственной регистрации транспортных средств» у салонов и дилеров даже нет таких полномочий.