«Строительный трест» расширяет возможности для покупки загородных домов

АО «Строительный трест»

Объединение «Строительный трест» объявляет о новых вариантах рассрочек для покупки домовладений в загородном проекте «Сад времени» в Петергофе.

Согласно условиям рассрочки от застройщика, при заключении договора покупатель оплачивает от 50% от стоимости строительства коттеджа, а вторую половину выплачивает равными частями в течение года – именно столько времени занимает разработка архитектурного проекта и возведение дома. По окончании строительства клиент вносит на счет застройщика полную стоимость земельного участка.

При этом теперь в южной части поселка «Сад времени» к продаже предлагаются участки с подрядом площадью 8 соток. Стоимость покупки земли с учетом строительства двухэтажного дома для круглогодичного проживания площадью 150 кв. м составит от 14 млн рублей.

«Около 80% наших покупателей приобретают домовладения в «Саду времени» с использованием рассрочки от застройщика. Поэтому мы предложили новый способ оплаты домовладения, подразумевающий еще более рациональный подход к покупке. Данный вариант не требует больших вложений на старте проекта – основная сумма вносится по завершению строительства коттеджа», – поясняет Антон Гаринов, руководитель отдела продаж загородной недвижимости компании «Строительный трест».

Также с начала 2019 года в КП «Сад времени» действует новая система ценообразования на строительные работы. Теперь, чем больше площадь строящегося дома, тем ниже стоимость квадратного метра.

Справка о компании АО «Строительный трест»

КП «Сад времени». г. Петергоф, ул. Беловой / Баушевская ул. Застройщик: ООО «УК «Доходъ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости «Доходъ – Новая квартира». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.