«Вообще зима была хорошая». Главный синоптик Петербурга рассказал, чего ждать от весны-2019

Тренироваться быстро и качественно убирать снег чиновники Петербурга продолжат и весной. После трёх недель оттепели первая декада марта напомнит, что такое зима.

фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Уходящая зима не поставила рекордов: не случилось впечатляющих морозов, высота снежного покрова не взята и даже количество выпавших осадков не достигло планки чемпионского 2011-го. Главный синоптик города Александр Колесов рассказал «Фонтанке», почему ошибочно считать нынешний сезон «стихийным бедствием», он также посоветовал не убирать далеко теплые вещи.

Александр Колесов зимой 2019 года/из личного архива

– Александр Михайлович, в середине зимы вы констатировали отсутствие аномалий. В том числе тех, на которые можно списать коллапс в городе с уборкой осадков и их последствий. Вторая половина зимы в этом смысле удивила? Сколько аномалий вы насчитали?

– Наш прошлый разговор в середине января состоялся, когда снегонакопление ещё происходило. И это был далеко не максимум. Всю вторую половину января и начало февраля снегонакопление продолжалось. Погоду определяли и циклоны, и антициклоны. Но в холодной воздушной массе, которая тогда установилась над всем Северо-Западом, преобладание циклонов приводило практически к постоянному выпадению осадков в виде снега. На середину января высота снежного покрова достигла 30 сантиметров. Уже тогда казалось, что очень много снега в городе. Его неуборка была очень заметна. Но максимум снежного покрова и количества выпавших осадков пришлись на 8 февраля. В тот день мы зафиксировали максимальную высоту снежного покрова в городе – 50 сантиметров. С учётом последовавшей оттепели, думаю, что эта цифра и останется максимумом для нынешней зимы и весны.

– Снега было много, но, с точки зрения норм по выпадению осадков для этого времени года в Петербурге, мы можем говорить про их заметное превышение? Аномалия по объёмам осадков состоялась?

– Осадков было больше в январе, чем в феврале. В целом за январь выпало 188% от нормы. Конечно, это много. Но для сравнения скажу, что 180% от нормы у нас было и в 2015 году. Другое дело, что тогда осадки были мокрые, и почти сразу всё таяло и уходило. В 2011 году было 217% от нормы. Восемь лет назад был рекорд последних десятилетий. На этот раз никаких рекордов мы не побили. Никаких аномалий по объёмам осадков нет.

– Бывший губернатор Георгий Полтавченко заявил, что эта зима стала «стихийным бедствием».

– С точки зрения метеорологии бедствия не случилось. Но думаю, что бывшего губернатора поддержат все жители Петербурга, потому что на самом деле стихийное бедствие было. Другое дело, что оно было не природное. (Смеётся.)

– Возможно, всё дело в аномальной температуре, которая не позволяла снегу уходить с теми же скоростями, что в прошлые годы?

– Температуры второй половины зимы были абсолютно разными. Эти шесть недель можно разбить на две части. Заморозки. Усиление морозов во второй половине января. Особенно холодной была третья декада. Но опять же не было никаких экстремальных 20 градусов мороза, как 2010 году или как в 2006-м, когда доходило до минус 26 градусов. На этот раз средняя температура во второй половине января колебалась между минус 10 и минус 17. Очень низких температур не было даже ночью. Был короткий период, когда по ночам было минус 23. Но это случается каждый год. Даже в очень тёплые зимы есть такие периоды. В начале февраля было примерно так же холодно.

Вторая часть – оттепель. Она наступила только в конце первой декады. С 10 февраля начался западный процесс, когда с Атлантики, смещаясь севернее Петербурга, циклоны принесли тёплый воздух. С тех пор продолжается длительный период тёплой погоды с довольно высокой аномалией. В отдельные дни аномалия достигала 10 градусов выше нормы. После 8 февраля и потом через неделю, 15–16 февраля. Именно это привело к значительному разрушению снежного покрова во всём регионе. Но в Петербурге это больше заметно. Здесь уже есть чистые улицы. А вот в Зеленогорске, который является частью города, высота снега превышает 60 сантиметров в лесу. И там признаков оттепели не видно. Сейчас в Петербурге всего 22 сантиметра снега. С 8 февраля мы потеряли 30 сантиметров.

Надо отметить, что со второй половины февраля сильно растёт суточный ход температуры. Даже когда в ночные часы у нас отрицательная температура, то днём солнце, и разница уже достигает 10 градусов между самой холодной частью суток и самой тёплой. Эта аномалия – минус 5 ночью, а днём плюс 5 градусов – очень хорошо прослеживается, когда нет облаков. И эти аномалии тоже не уникальны. Так уже было в 2016–2017 годах. Связано это с атмосферной циркуляцией. С циклонами, которые несут тёплый воздух с Атлантики. Получилось, что мы весь январь просидели в морозах, потом начинается потепление.

– Завтра 1 марта. Весна?

– Увы, нет. Завтра погода снова изменится в сторону зимы.

– Ваши коллеги из Северо-Западного управления по гидрометеорологии говорят, что промёрзнем до минус 13. В выходные сидим дома?

– В выходные будет хорошо. Минус 13 – это возможная ночная температура, и, скорее, в пригородах. Днём будет около ноля. Суточный ход очень значительный. Это признаки весны. Ночью – мороз. Днём – солнце. То, что сейчас происходило, когда дождик ночью и днём тепло, это, скорее, обычное зимнее потепление, которое у нас бывает в ноябре-декабре. А когда солнышко светит и мороз отступает – это уже настоящий признак весны. Но март у нас всё же зимний месяц. Температуры отрицательные. Минус 2,2 градуса – это норма марта для нас. И если брать по дням, то через ноль по климатической норме мы перейдём только в начале апреля.

– Как в первый уик-энд марта одеваться-то?

– В ближайшие дни я бы рассчитывал на -3…-8 ночью. Дневная температура около ноля с обязательным повышением в середине дня. Будет слабый плюс в солнечные дни. Но в целом с 1 марта похолодание. В отдельные дни со снегом. Условно это похолодание продлится неделю, до десяти дней. Повышение температуры – после первой декады марта.

– Каким будет март дальше? Можно сказать, что прошедшая зима внесёт коррективы в привычный ход весенней оттепели?

– Нет. Долгосрочный прогноз по всему марту говорит, что месяц должен быть не с отрицательной аномалией, а с положительной. Ждём, что будет теплее, чем обычно. Ждём тёплый март. Со второй половины месяца это станет заметно.

– Насколько солнечной была нынешняя зима?

– В январе было 6 солнечных дней, 15 солнечных часов. По сравнению с соседними годами, количество солнечных дней было меньше, чем в любом другом январе за 20 лет. Потому что постоянно шли осадки. Циклоны. Чуть ли не каждый день шёл снег. Солнце появилось только в конце месяца. Там было 5 солнечных дней подряд. В феврале было уже 11 солнечных дней. Это среднее значение. У нас 10 солнечных дней в феврале – норма. В прошлом году было 14. По солнцу зима была на среднем уровне.

– А куда минувшей зимой делся наш знаменитый, пронизывающий всё живое ветер? Такое ощущение, что один из символов зимнего Петербурга нам изменил на этот раз?

– На самом деле, ветры были слабее. Если и были усиления, то кратковременные. Не было таких циклонов, когда каждый январь были наводнения. Ветер нас пощадил на этот раз. Отдельные ветреные дни теряются на общем фоне.

– Насколько стабилен лёд в акватории Финского залива и Ладоги? Март – гарантированный в этом смысле месяц для любителей подлёдного лова рыбы?

– Минувшие три недели тепла, конечно, привели к разрушению льда и там, и там. По рекам это было заметно меньше. Вскрытия льда на реках не было, но уровни повышались из-за активного таяния снега на земле. Мы ждём явлений по взлому припая в Невской губе не раньше второй декады марта. Порыбачить в марте ещё получится везде. Тем более в бухте Петрокрепость, где вскрытие льда мы ждём ещё позднее. Может быть, даже в конце марта – начале апреля. Вообще зима была хорошая. Я как любитель зимы получил массу удовольствия. Но и чиновникам погода в феврале здорово помогла.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»