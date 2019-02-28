Смольный ищет подрядчика для продления Варшавской улицы на 1,5 км

Дирекция транспортного строительства объявила электронный аукцион: выявляют желающего продлить Варшавскую улицу от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской. За эти работы городские власти готовы заплатить 573,6 млн рублей.

Как сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, протянуть Варшавскую на 1,5 км необходимо не позднее чем до 20 октября 2021 года. Согласно техническому заданию, размещенному на сайте госзакупок, ширина нового участка — 15 метров, на которых разместится 4 полосы.

Подрядчик должен будет провести работы по устройству инженерных сетей (канализации, сетей электроснабжения, сооружений связи), осуществить дорожные работы, установить дорожные знаки, выполнить дорожную разметку и благоустройство.

Продление Варшавской позволит обеспечить транспортную доступность для строящихся жилых кварталов в Адмиралтейском районе. Напомним, что финансирование для улицы осенью 2018 года губернаторской поправкой предметно увеличил Александр Беглов. Проект планировки территории, согласно которому и осуществляется пробивка Варшавской до Обводного канала, был утвержден еще в 2007 году.