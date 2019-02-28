В Петербурге задержали активиста, открывавшего «окно в другую реальность». Он отскребал краску с граффити и звал Шнурова

Реанимация закрашенного коммунальщиками стрит-арта в центре Петербурга закончилась в отделе полиции. Одинокий активист не смог одолеть казённую краску и призвал на помощь Сергея Шнурова. Эпистолярное послание на стене разошлось с городским законом.

Как сообщил «Фонтанке» Валентин 28 февраля, очередную попытку вернуть граффити «Окно в другую реальность» на Невский проспект, 113, он предпринял накануне днём и в этот раз – в одиночестве. Краску со второго рисунка отскребал монетами и металлической губкой, но очертания пальм не проступили.

«Краска в этот раз будто более стойкая. И я решил обратиться к Шнурову, чтобы он в Госдуме рассказал о проблеме с граффити», – говорит Валентин.

«Шнуров, скажи в Госдуме за стрит-арт», – написал на склеенных листах А4 активист и готовился приладить плакат на место закрашенного рисунка. Заход сотрудников полиции со спины пропустил. Объяснения давал уже в отделе полиции — сотрудникам органов внутренних дел и представителю комитета по законности и правопорядка Смольного.

Листок с призывом к только назначенному членом совета по культуре при комитете Госдумы Шнурову сочли нарушением статьи 37-1 закона Санкт-Петербурга. Санкции за размещение объявлений и иных информационных материалов вне специально отведенных для этого мест варьируются от 1 до 5 тысяч штрафа. Размер наказания определят в понедельник, борьбу за граффити Валентин бросать не намерен.

«Окно в другую реальность» художник Павел Кас изобразил 18 февраля. Диптих из моря и пальм в зарешёченном окне, задуманный как символ свободы, коммунальные службы закрасили через полдня. Часть рисунка можно увидеть снова благодаря усилиям активистов.

Это уже вторая работа художника Павла Каса, на спасение которой с монетами в руках выходят горожане. «Дверь в советское прошлое» была «размурована» успешно.