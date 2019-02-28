Таиланд заказал у России ещё 6 самолетов Sukhoi Superjet 100

Авиастроительная корпорация «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) подписала контракт с таиландской компанией Kom Airlines Company Limited на поставку в Таиланд шести самолетов Sukhoi Superjet 100, говорится в сообщении ГСС 28 февраля.

Подписанный контракт предусматривает поставку SSJ100 в компоновке на 100 мест в период с 2019 по 2020 год. Общая стоимость контракта составляет порядка $300 млн.

Ожидается, что первый самолет SSJ100 будет поставлен Kom Airlines осенью 2019 года. Kom Airlines планирует использовать SSJ100 для перевозок как внутри страны, так и по ближайшим международным направлениям.

Техническое обслуживание самолетов SSJ100 будет выполнять WishV, организация по техническому обслуживанию и ремонту, зарегистрированная в Таиланде.

В настоящее время в Таиланде эксплуатируется три самолета SSJ100 в бизнес-версии.