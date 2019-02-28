«Парнас» стал второй «Сенной». Смольный снова сносит торговые павильоны на севере Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал два торговых павильона на улице Михаила Дудина у метро «Парнас». Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 28 февраля, здания общей площадью 300 кв. м были размещены на городской земле самовольно.

ККИ

В них работали продуктовый магазин, пекарня, цветочный салон, а также салон мобильной связи и пункт оказания бытовых услуг.

Договор аренды земельного участка с ООО «Селена», которому принадлежат оба павильона, был расторгнут в декабре 2018 года. ККИ попросил предпринимателей освободить участок добровольно до 28 февраля, но те не подчинились. За самовольное размещение компании грозит привлечение к административной ответственности, уточнили в ККИ.

26 февраля «Селена» уже лишалась двух других павильонов у метро «Парнас», их площадь также составила 300 кв. м.

ООО «Селена» ранее стало известно тем, что сумело отстоять право сдавать свой павильон на проспекте Энгельса в аренду в споре с комитетом имущественных отношений. В договоре с городом было указано, что компания обязуется не сдавать арендуемое имущество третьим лицам. Но владельцам удалось доказать, что арендуют они у города участок, а сдают — павильон. Суд поддержал мнение бизнеса в трех инстанциях.

Ранее ККИ проводил масштабные зачистки от торговых павильонов территорий у метро «Сенная» и «Озерки».