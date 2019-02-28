СКР проверяет инцидент с экстренной посадкой самолета UTair в Уфе

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) проверяют инцидент в Уфе, где самолет авиакомпании UTair совершил экстренную посадку из-за отказавшего двигателя, сообщила пресс-служба ведомства в WhatsApp.

«Следователи осматривают самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair, совершивший экстренную посадку в аэропорту Уфы из-за отказа одного из двигателей. Затребована техническая документация на самолет и двигатель, записи переговоров пилотов с диспетчером», — говорится в сообщении.

Следователи уже опросили членов экипажа самолета. Пилоты в скором времени пройдут медицинское освидетельствование. К проверке подключатся представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Ранее Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России сообщило, что 28 февраля в 08:40 мск Boeing 737-500 авиакомпании UTair вернулся в аэропорт Уфы спустя 40 минут после взлета из-за отказа левого двигателя. На борту находились 123 пассажира, никто из них не пострадал. Ведомство инициировало доследственную проверку.