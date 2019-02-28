Европарламент готовится к выборам и вмешательству России

Хакеры, которые якобы связаны с РФ, активизировались перед назначенными на май выборами в Европейский парламент. Чаще всего атаке подвергаются госструктуры ЕС, СМИ и социальные институты. Об этом 28 февраля сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

Для противодействия России еврочиновники анонсировали систему предупреждения об информационных атаках и пропаганде.

В США также будут активно следить за избирательной кампанией в Европарламент, так как российские хакеры якобы смогут при волеизъявлении европейцев отработать новые методы и подготовиться к американских выборам президента в 2020 году.

Напомним, ранее о борьбе с попытками Россией влиять на предстоящие в Европы выборы объявил Facebook. РФ неоднократно отрицала причастность к вмешательству в волеизъявление граждан других стран.