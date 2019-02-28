Воевавший в Донбассе племянник Дмитрия Киселёва осуждён на 2 года и 3 месяца в Германии

Суд в Мюнхене приговорил Сергея Киселёва, племянника телеведущего Дмитрия Киселёва, к двум годам и трём месяцам лишения свободы. Мужчина признан виновным в подготовке тяжкого преступления, которое является угрозой госбезопасности, а также в незаконном хранении оружия.

Как сообщает 28 февраля RTVI, Киселёв дал признательные показания, заявив в очередной раз, что никого не убивал.

Напомним, полиция Германии возбудила уголовное дело против Сергея Киселева после публикации интервью его дяди, телеведущего Дмитрия Киселева. В 2016 году на открытии мультимедийного пресс-центра агентства Sputnik в Минске Киселев-старший рассказал, что его племянник, гражданин Германии, воевал на стороне ополченцев в Донбассе.

По версии прокуратуры, Киселев-младший проходил военную подготовку в Петербурге в августе 2014 года, после чего он направился на юго-восток Украины.

В феврале вышло интервью ведущего Дмитрия Киселёва, в котором он выразил уверенность, что его родственник уже находится в тюрьме за терроризм.