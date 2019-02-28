За подготовку предновогодних терактов в Москве и Ингушетии сторонники ИГИЛ получили 79 лет на пятерых

Пятеро уроженцев Ингушетии приговорены за подготовку серии террористических актов в республике и других регионах России. Взрывами сторонники запрещённого в РФ «Исламского государства» планировали отметить новый 2017 год, в список целей внесли французских дипломатов.

Как сообщает «Кавказский узел», 28 февраля Северо-Кавказский окружной военный суд признал фигурантов виновными в участии в деятельности террористической организации, а также в незаконном вооружённом формировании, подготовке теракта, незаконном хранении взрывчатых веществ и оружия.

Приговор осуждённые восприняли спокойно. Во время следствия некоторые из них давали признательные показания, но потом заявили о пытках. По словам адвоката Харсиева, его подзащитного истязали током, раздевали догола и бросали в подвал.

Магомед Аматханов получил 20 лет, Руслан Эсмурзиев и Саламхан Сампиев — по 17 лет каждый, Эльберт Харсиев — 13 лет, Хусен Китиев — 12. Кроме того суд добавил каждому по 100-200 тысяч рублей штрафа, отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.

По версии следствия, за подготовку отвечали Аматханов и Сампиев, Эсмурзиев подбирал жильё, планировал маршруты по Ингушетии. Китиев отвечал за встречи и транспортировку членов группы, Харсиева считают рядовым бойцов, в его обязанности входила связь с координаторами из ИГИЛ. Предполагается, что террористическая ячейка была создана боевиком Зубайри Саутиевым. Его убили осенью 2016 года при оказании вооруженного сопротивления .

В ноябре 2016 года пятеро жителей Ингушетии были задержаны оперативниками ФСБ. При обысках у них нашли готовые взрывные устройства по 10 кг в тротиловом эквиваленте каждое, оружие, комплектующие к снайперской винтовке. Следователи считают, что группа собиралась устроить теракт в том числе у посольства Франции в Москве во время празднования нового 2017 года.