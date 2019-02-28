Пакистан делает новый шаг к решению кашмирского кризиса. Исламабад готов освободить индийского пилота и провести переговоры

Пакистанский МИД заверил, что пилот индийских ВВС будет отпущен, если это приведет к деэскалации кризиса в Кашмире.

«Наше желание – мир, а стабильность – наш главный приоритет <...> Если с возвращением этого [индийского] пилота произойдет деэскалация, Пакистан рассмотрит такой вариант. Мы готовы к позитивному взаимодействию», – цитирует 28 февраля заявление министра иностранных дел исламской республики Шаха Мехмуда Куреши местный телеканал Geo.

Кроме того, он подчеркнул, что пакистанский премьер-министр Имран Хан готов провести телефонные переговоры со своим индийским коллегой Нарендра Моди. «Готов ли Моди?» – задается вопросом Куреши. Хан и раньше говорил о необходимости переговоров.

Напомним, что ВВС Индии нанесли удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории Кашмира. Она взяла ответственность за террористический акт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.

Пакистан в ответ вторгся в воздушное пространство Индии и нанес удары. В небе над Кашмиром развернулся бой, в котором Индия потеряла один МиГ-21, пилот пропал без вести. В свою очередь пакистанская сторона утверждает, что он был взят в плен. Индия также заявила, что сбила гиперзвуковой истребитель ВВС Пакистана.

Индия привела свою армию в полную боеготовность. Обе страны сначала ограничили свое воздушное пространство, позже Пакистан его полностью закрыл.

Утром 28 февраля пакистанские военные обстреляли населенные пункты, расположенные в штате Джамму и Кашмир на севере Индии.

Это сугубо внутренний спор, без провоцирования извне, и большой войны не будет, успокоил читателей "Фонтанки» эксперт по региону.