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Происшествия
28.02.2019 13:37
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Экс-замминистра в центре столицы избили автохамы. Генерал-полковник в больнице

С травмами головы в военный госпиталь имени Мандрыка был доставлен генерал-полковник в отставке Александр Бриндиков. В центре Москвы он подрался с водителем мешающего ему автомобиля. 

Как сообщает телеканал 360, драка произошла днем 27 февраля на Малой Никитской улице. Бриндиков пытался заехать во двор, но въезд перегородил другой автомобиль. После разговора иномарка немного отъехала и все же пустила генерала к офису, однако водитель машины и его пассажир не сочли конфликт исчерпанным. Дело закончилось избиением, Бриндикова затолкали обратно в салон. Весь процесс запечатлели камеры наблюдения. 

Генерал-полковник Александр Бриндиков в 2001-2004 годах занимал должность первого заместителя министра промышленности, науки и технологий. Сейчас он руководит экспертной группой «Объединенной приборостроительной корпорации», входит в состав экспертов ФАС.

 

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