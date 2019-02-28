Жилком: Для уборки дворов Петербурга от снега нужно дополнительно 200 единиц техники и 800 млн рублей

Жилищный комитет Петербурга отчитался о дефиците финансирования уборки внутриквартальных территорий. В этом году для этого не хватает 800 млн рублей.

Как рассказал жилищный комитет 28 февраля, городу необходимо закупить дополнительно 200 единиц малогабаритной уборочной техники и при значительных снегопадах передавать их в аренду управляющим и подрядным организациям, которые убирают дворы по льготным тарифам. Кроме того, чиновники предлагают заключать контракты на уборку сразу на три года, по аналогии с бюджетом. «Это позволит планировать подрядным организациям в том числе приобретение необходимой уборочной техники для обновления автопарка», – объясняет жилком.

На 2019 год заключено 100 государственных контрактов на работы по уборке внутриквартальных территорий, общая площадь — почти 90 млн квадратных метров.

При этом в Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Пушкинском районе этим занимаются органы местного самоуправления. В остальных — районные администрации, которым выделено 2,6 млрд рублей.

В начале недели вице-губернатор Николай Бондаренко сообщил, что от снега и наледи очищено 75% внутриквартальных территорий города. Ранее он же сообщил о том, что на уборку хронически недостает денег. При этом на фоне активных снегопадов было выдвинуто уже несколько инициатив по оптимизации процесса уборки. В частности жилком предложил объединить полномочия по внутриквартальным территориям в руках районных администраций, а также позволить не чистить дворы до асфальта.