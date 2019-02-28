Оксана Дмитриева: Я смогу руководить Петербургом

Депутат ЗакСа Петербурга от «Партии Роста» Оксана Дмитриева 28 февраля опубликовала на своем сайте заявление о том, что готова принять участие в губернаторской гонке в Петербурге, но не может получить голоса муниципальных депутатов, которые нужны для этого.

«Я готова участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга, готова к честной конкурентной борьбе. У меня есть уверенность в том, что в случае победы я смогу эффективно руководить таким крупным мегаполисом, как Санкт-Петербург, даже в том чрезвычайно сложном состоянии, в котором город сейчас оказался. «Партия Роста» готова выдвинуть и поддержать на выборах губернатора только мою кандидатуру, ни в какие поддавки с целью выдвижения удобного власти спарринг-партнера «Партия Роста» играть не будет.

Готовность выдвигаться с моей стороны, и готовность «Партии Роста» меня выдвинуть – необходимые, но далеко недостаточные условия для участия в выборах. Для фактического выдвижения необходимо преодолеть так называемый «муниципальный фильтр», то есть получить подписи муниципальных депутатов: 90% которых – представители «Единой России», еще 9% – фактически аффилированы с партией власти», – пишет Дмитриева.

По словам Дмитриевой, по всем вопросам у нее «самые высокие рейтинги и самые высокие шансы из представителей оппозиции на победу», однако «муниципальный фильтр» она сможет получить только в случае решения федеральной власти.

Напомним, что Дмитриева пыталась составить конкуренцию на прошлых выборах губернатора Петербурга Георгию Полтавченко, но не смогла пройти муниципальный фильтр.

Пока о намерении пойти на выборы губернатора Петербурга заявил депутат ЗакСа Борис Вишневский от партии "Яблоко". А также петербургский активист Красимир Врански и журналист Максим Шевченко, но ни у одного из них нет партийной поддержки.